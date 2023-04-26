أمريكا: "طالبان" قتلت زعيم بداعش خراسان "العقل المدبر" لتفجير مطار كابول

(CNN)-- أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن عناصر من حركة "طالبان" قتلت زعيم بتنظيم "داعش خراسان"، الذي خطط للتفجير الانتحاري الذي وقع عند بوابة مطار كابول عام 2021، والذي أسفر عن مقتل 13 من العسكريين الأمريكيين.

ولم تذكر الإدارة الأمريكية اسم زعيم "داعش خراسان"، لكن جون كيربي، منسق للاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، وصفه بأنه "العقل المدبر للهجوم المروع" الذي تم تنفيذه في الأيام الأخيرة للانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

ولم يحدد كيربي متى قتلت "طالبان" زعيم تنظيم "داعش خراسان"، لكنه وصف العملية بأنها واحدة من "سلسلة الخسائر البارزة" التي عانى منها التنظيم هذا العام.

وكان الإرهابي الذي نفذ التفجير الانتحاري، عبد الرحمن اللوغري، أطلق سراحه قبل أيام فقط عندما سيطرت "طالبان" على المنطقة.

وأشاد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، السيناتور مايكل ماكول ، بمقتل زعيم "داعش خراسان"، بينما حذر من أن إدارة بايدن لا تزال مسؤولة عن "الإخفاقات" التي أدت إلى الهجوم على المطار، وأضاف أن ذلك "لن يمنع بأي حال من الأحوال التحقيق الذي تجريه اللجنة".