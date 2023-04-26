روسيا تُعلق على جهود الصين لتسهيل المفاوضات بين موسكو وكييف

كيف أصبحت روسيا أكثر اعتمادًا على الصين منذ بداية حربها في أوكرانيا؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأربعاء، إن موسكو لاحظت استعداد الصين لتسهيل المفاوضات مع أوكرانيا في أعقاب المحادثة الهاتفية بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: " نلاحظ استعداد الجانب الصيني لبذل الجهود لتأسيس عملية التفاوض"، حسب قولها.

لكنها أشارت أيضًا إلى أن المفاوضات في ظل الظروف الحالية غير مرجحة وألقت باللوم على كييف في رفض مبادرات موسكو.

وفي وقت سابق الأربعاء، أجرى شي وزيلينسكي أول محادثة هاتفية بينهما منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.