(CNN)-- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة رفضت إصدار تأشيرات للصحفيين الروس لتغطية زيارته أثناء ترؤسه اجتماع مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع.

وأضاف لافروف: "نعتقد أن ما يحدث هنا مروع، الغرب قرر أن يدوس على وسائل الإعلام غير الخاضعة له"، وانتقد وزير الخارجية الروسي حرية الصحافة في الولايات المتحدة، وأشار إلى مذيع فوكس نيوز السابق تاكر كارلسون، الذي ترك الشبكة يوم الاثنين، وقال لافروف: "ربما يكون من المفيد التفكير في كيفية سير الأمور مع حرية التعبير في الولايات المتحدة، سمعت أن تاكر كارلسون قد ترك فوكس نيوز، إنها أخبار غريبة".

يذكر أن سيرغي لافروف قال، في وقت سابق، إن روسيا "لن تنسى أو تغفر" للولايات المتحدة عدم إصدار تأشيرات للصحفيين الروس.

وفي المقابل، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إن "الولايات المتحدة أصدرت ما يقرب من 100 تأشيرة للمواطنين الروس، بما في ذلك لعدد من الصحفيين"، بمناسبة زيارة وزير الخارجية الروسي إلى الأمم المتحدة.

وأضاف باتيل، في إفادة وزارة الخارجية الأمريكية: "عندما نتحدث عن قدرة الصحفيين على أداء عملهم، تجدر الإشارة إلى أن القمع الروسي المستمر لوسائل الإعلام المستقلة وحرية الصحافة أدى إلى نزوح جماعي ليس فقط للصحفيين الأجانب ولكن أيضا للصحفيين الروس".