(CNN)-- قالت شبكة فوكس الإعلامية بإعلان صادم هز وسائل الإعلام وعالم السياسة، الاثنين، إنها وتاكر كارلسون، مقدم البرامج اليميني المتطرف والذي استغل برنامجه الذي يذاع بفترة الذروة ليمجد قبضة الحزب الجمهوري، قد قطعا العلاقات بينهما.

ولم يستجب كارلسون، وهو مقدم البرامج الأعلى تقييمًا في فوكس، لطلبات متعددة للتعليق.

وقال شخص مطلع على الأمر إن قرار فوكس "الانفصال" عن كارلسون اتخذه الرئيس التنفيذي، لاتشلان مردوخ والرئيسة التنفيذية لفوكس نيوز سوزان سكوت، مساء الجمعة.

وقال شخص آخر مطلع على الأمر إن كارلسون أبلغ بالقرار، صباح الاثنين.

ويذكر أن الإعلان جاء بعد أسبوع واحد من تسوية فوكس نيوز لقضية تشهير مع شركة Dominion Voting Systems مقابل 787.5 مليون دولار بسبب نشر الشبكة لأكاذيب انتخابية.