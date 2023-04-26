زيلينسكي يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصيني.. وهذا ما قاله عن تأثيره

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن الرئيس الأوكراني، فولودمير زيلينسكي، عن إجراء اتصال هاتفي بنظيره الصيني، شي جين بينغ، الأربعاء، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستعطي دفعة معنوية قوية لتطور العلاقات بين البلدين.

وقال زيلينسكي: "لقد أجريت مكالمة هاتفية طويلة وذات مغزى مع الرئيس الصيني شي جين بينغ"، حسب قوله.

وتابع الرئيس الأوكراني قائلا: " أعتقد أن هذا الاتصال، وكذلك تعيين سفير أوكراني لدى الصين، ستعطي دفعة قوية لتنمية علاقاتنا الثنائية".

من جانبها، كانت قناة "CCTV" الرسمية الصينية قد أعلنت أن الرئيس الصيني تحدث مع الرئيس الأوكراني عبر الهاتف.