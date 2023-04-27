دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجد أحدث استطلاع رأي لـ CNN، والذي يتضمن استطلاعًا جديدًا لشبكة CBS، أن نسبة تأييد الرئيس جو بايدن بين جميع البالغين تبلغ 41٪، مع معارضة بنسبة 56٪، وكانت نسبة التأييد هذه مماثلة للرئيسين الأسبقين، رونالد ريغان وجيمي كارتر في هذه المرحلة من رئاستهما.

يضيف الاستطلاع الجديد من CBS News إلى المجموعة المتنامية من الاستطلاعات التي تظهر أن بايدن بدأ حملته الانتخابية بدعم فاتر من حزبه، مدفوعًا إلى حد كبير بمخاوف بشأن عمره. وجد الاستطلاع أيضًا أنه ورغم ذلك ذكر الاستطلاع بأن معظم الديمقراطيين والمستقلين ذوي الميول الديمقراطية الذين يخططون للتصويت في الانتخابات التمهيدية للعام المقبل سوف يفكرون في دعم بايدن للترشيح.

وأضاف استطلاع CBS، الذي تم إجراؤه في الأيام التي سبقت إعلان بايدن خوضه سباق الرئاسة 2024، أن 55٪ من الديمقراطيين والمستقلين ذوي الميول الديمقراطية يقولون إن بايدن يجب أن يترشح لإعادة الانتخاب، بينما قال 45٪ أنه لا ينبغي له ذلك، وتشير الغالبية العظمى من أولئك الذين يفضلون ترشح بايدن إلى أدائه كرئيس (89٪) وقدرته على هزيمة دونالد ترامب (83٪) وصفاته الشخصية (79٪) كأسباب لهذا الدعم. ومع ذلك، فإن المعارضين يركزون بشكل كبير على عمره (86٪) وأن الوقت قد حان لانتخاب (شخص جديد (77٪.

في النهاية، قال 79٪ من الديمقراطيين الذين يقولون إنهم يخططون للتصويت في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي إنهم سيفكرون في دعم بايدن.

النتائج في استطلاع CBS مماثلة لتلك التي تم التوصل إليها في استطلاعات الرأي الأخيرة الأخرى في إظهار الدعم الديمقراطي المتوسط لمحاولة إعادة انتخاب بايدن، بما في ذلك استطلاعات من NBC News وAP-NORC وCNN.