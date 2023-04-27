بايدن يحذر من "خطر" ترامب على الديمقراطية.. ويوضح سبب ترشحه لولاية ثانية

(CNN)-- حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، من "الخطر" الذي يمثله الرئيس السابق وخصمه المحتمل في الانتخابات الرئاسية في عام 2024، دونالد ترامب على الديمقراطية الأمريكية.

وسعى الرئيس الأمريكي للتذكير بما ورثه عند توليه المنصب عندما دافع عن أدائه، مشيرا إلى "ارتفاع الدين القومي والخسارة الفادحة لمصداقية أمريكا حول العالم"، وذلك في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول الذي يزور واشنطن.

وقال بايدن وهو يقف بجانب رئيس كوريا الجنوبية: "هناك قلق كبير بشأن قدرة الولايات المتحدة على قيادة العالم الحر ونحن نفعل ذلك مرة أخرى".

وأجاب جو بايدن عن سؤال بشأن ما إذا كان سيرشح نفسه إذا لم يكن دونالد ترامب يسعى أيضا لإعادة انتخابه، بقوله: "نعم"، وأضاف: "أعتقد أنني كنت سأترشح إذا لم يفعل ترامب ذلك، أنا أعرفه جيدا، وليس من الصعب معرفته"، وتابع: "أعتقد أنه يتعين علينا إتمام المهمة، لدينا فرصة لنضع أنفسنا في وضع نكون فيه آمنين اقتصاديا وسياسيا لفترة طويلة لذلك أعتقد أنه يتعين علينا إتمام المهمة".

وذكر بايدن أنه "ألقى نظرة فاحصة" على عمره عندما كان يفكر في قرار الترشح لإعادة انتخابه في عام 2024، وقال: "أشعر أنني بحالة جيدة، وبالحماس".

ويعد جو بايدن، البالغ من العمر 80 عاما، أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وإذا أعيد انتخابه، فسيكون عمره 86 عاما عند إنهاء ولايته الثانية.

يذكر أن بايدن أعلن، الثلاثاء، رسميا عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، ووصف، في مقطع فيديو، السباق الرئاسي بأنه "معركة ضد التطرف الجمهوري"، وقال إنه "بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق تعهده الكامل باستعادة شخصية الأمة".

ويدخل الرئيس الأمريكي السباق بسجل تشريعي مهم ولكن بمعدلات رضا منخفضة من جانب الأمريكيين، وهو لغز لم يتمكن مستشاروه حتى الآن من حله.