جنرال أمريكي: قوات روسيا البرية زادت رغم الخسائر في أوكرانيا

(CNN) -- قال الجنرال الأمريكي كريستوفر كافولي، القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا، الأربعاء، إن القوات البرية الروسية حاليا أكبر مما كانت عليه في بداية الصراع في أوكرانيا على الرغم من تكبدها العديد من الخسائر في الحرب.

وأضاف كافولي، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي: "القوات البرية الروسية تدهورت إلى حد ما بسبب هذا الصراع، على الرغم من أنها أكبر اليوم مما كانت عليه في بداية الحرب".

وتابع أن "روسيا إلى جانب قواتها البرية، لديها عددا من الخيارات، فسلاح الجو خسائره قليلة جدا، فقد 80 طائرة، ولديهم ألف مقاتل وقاذفة قنابل، وبالنسبة للقوات البحرية فقدت سفينة واحدة".

وقال القائد الأمريكي إن الأوكرانيين "في وضع جيد" لشن هجوم مضاد ضد الجيش الروسي، مضيفا أن الولايات المتحدة عملت معهم بشأن الإعداد للهجوم المفاجئ.