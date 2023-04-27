دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الوكالة الوطنية للجرائم في بريطانيا عن تفكيك خلية غسيل أموال قامت بتهريب 104 ملايين جنيه إسترليني (نحو 129 مليون دولار) من المملكة المتحدة إلى دبي.

وقالت الوكالة في تقرير نشر على موقعها الرسمي إن الشبكة "قامت بتهريب أكثر من 104 ملايين جنيه إسترليني من المملكة المتحدة إلى دبي عبر 83 رحلة منفصلة بين نوفمبر 2019 وأكتوبر 2020، تحت إشراف زعيم العصابة عبدالله الفلاسي، 47 عامًا، الذي تم الحكم بسجنه لأكثر من تسع سنوات في يوليو من العام الماضي".

وأضافت: "تم الآن إدانة 11 من حملة الأموال"، لافتة إلى أن حملة الأموال تلقوا دفعات بقيمة 3000 جنيه إسترليني عن كل رحلة، وحجز لهم تذاكر بدرجة رجال الأعمال بسبب وزن الأمتعة الإضافي.

وتواصلت CNN مع القنصلية البريطانية في دبي للحصول على تفاصيل إضافية دون رد حتى كتابة هذا التقرير في حين أحالت شرطة دبي التعليق إلى الوكالة البريطانية في رد على طلب تعليق من CNN بالعربية.