رئيس وزراء أوكرانيا عن دور الصين في الوساطة: لدينا طريقتنا في السلام

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال الخميس خلال مؤتمر صحفي في روما أن المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الصيني شي جين بينغ كانت "مثمرة للغاية" لكن كييف لديها بالفعل صيغة واضحة للسلام.

وقال شميهال عند سؤاله حول دور الصين المحتمل في الوساطة بمحادثات السلام مع روسيا: "لدينا طريقتنا في إحلال السلام، معادلة زيلينسكي".

وتابع رئيس الوزراء الأوكراني: "نحن نتفهم بشكل تام ما يعنيه تحرير أوكرانيا"، حسب قوله.

وأردف شميهال: "لا بد من تحرير جميع الأراضي ضمن حدود 1991، ويجب ضمان الأمن من جانب الكيانات الدولية، في هذه الحالة فقط يمكن أن نتأكد من التوصل إلى إحلال سلام مستقل وعادل ودائم"، حسب تعبيره.