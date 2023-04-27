بحلول عام 2050.. هذه الدول ستهيمن عالميا بحجم الكثافة السكانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وفقًا لأحدث التقديرات والتوقعات لسكان العالم من الأمم المتحدة ستتخلى الصين قريبا عن مكانتها القديمة باعتبارها الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم. في أبريل 2023، من المتوقع أن يصل عدد سكان الهند إلى 1،425،775،850 مليار شخص، ليطابق ثم يتجاوز عدد سكان الصين.

وذكر التقرير بأنه من المؤكد أن يستمر نمو عدد سكان الهند لعدة عقود. ولكن على النقيض من ذلك، وصل عدد سكان الصين ذروته مؤخرًا وشهد انخفاضًا خلال عام 2022. تشير التوقعات إلى أن حجم الكثافة السكانية في الصين سيستمر في الانخفاض، لتشير التقديرات باحتمالية انخفاضه بأقل من مليار قبل نهاية القرن.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على توقعات متوسط عدد السكان للدول الأعلى بالكثافة السكانية في 2050.