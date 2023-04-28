هونغ كونغ (CNN)-- أبلغت شرطة دلهي، المحكمة العليا في الهند، أنها ستسجل قضية تحرش جنسي ضد رئيس اتحاد المصارعة في البلاد بريج بوشان سينغ، بحسب ما أعلن ناريندر هودا محامي المصارعين المحتجين.

وكانت المحكمة العليا تستمع إلى التماس قدمه كبار المصارعين في الهند ضد سينغ بشأن مزاعم الاعتداء الجنسي من قبل المشتكين، بمن فيهم شخص قاصر.

وزعم المصارعون، الذين استأنفوا احتجاجهم في دلهي، الأحد، أنه رغم العديد من الشكاوى التي تتهمه بالتحرش الجنسي، لم تسجل شرطة دلهي قضية رسمية للشرطة ضد سينغ.

وكان المصارعون فينش فوغات وساكشي مالك وآخرون، قد ألغوا احتجاجهم في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد أن شكلت الحكومة لجنة إشراف للتحقيق في الادعاءات ضد سينغ.

وعلى موقع Wrestling Federation of India، لا يزال سينغ مدرجا كرئيس للاتحاد ومشرعا عن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم (BJP).

وخلال جلسة الاستماع السابقة التي عقدت، الأربعاء، 25 أبريل/ نيسان، قالت المحكمة العليا إن المزاعم الواردة في الالتماس كانت "خطيرة"، وطلبت من شرطة دلهي تفسيرا لعدم تقديمها تقرير المعلومات الأول (FIR).

ومن جانبه، نفى رئيس اتحاد المصارعة بريج بوشان سينغ كل تلك المزعم.