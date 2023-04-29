أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن روسيا سترد بعد أن استولت السلطات البولندية على مدرسة السفارة الروسية في وارسو، السبت.

ووصفت الوزارة الإجراء بأنه "مثير للجدل وغير قانوني واستفزازي"، متعهدة برد "قاس".

ذكرت وكالة الأنباء الروسية (ريا نوفوستي) أن الشرطة البولندية وموظفي مجلس مدينة وارسو دخلوا حرم المدرسة، صباح السبت، وطلبوا من الموظفين مغادرة المبنى.

وأضافت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن سفير روسيا في بولندا سيرجي أندريف أن المدرسة ستستمر في العمل من جزء مختلف من السفارة الروسية.

تواصلت CNN مع السلطات البولندية للتعليق.