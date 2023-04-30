واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أطلقت الرئيس الأمريكي جو بايدن النكات، حول مجموعة من الموضوعات في عشاء مراسلي البيت الأبيض، السبت، لكنه اتخذ نبرة جادة حيث دعا إلى إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين ظلما في الخارج.

واستقطب العشاء السنوي، الذي أقيم في فندق هيلتون واشنطن، آلاف الضيوف لدعم حرية الصحافة، وهو ما أطلق عليه بايدن "ركيزة المجتمع الحر".

وتضمنت نكات بايدن عددًا من المُزح التي تستهدف الفضائح الأخيرة لسلفه دونالد ترامب.

وقال بايدن مازحا إنه عُرض عليه 10 دولارات للاحتفاظ بملاحظاته أقل من عشر دقائق. وأضاف مازحاً: "هذا تحول، عُرض على رئيس أموال لإسكاته"، في إشارة إلى لائحة اتهام وجهت لترامب في مخطط مزعوم بدفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز لإسكاتها فيما يتعلق بعلاقتهما.

كما سخر بايدن من حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، الذي من المرجح أن يكون المرشح الأول للحزب الجمهوري للرئاسة إذا دخل سباق 2024.

وقال بايدن: "كان لدي الكثير من نكات رون ديسانتيس جاهزة، لكن ميكي ماوس هزمني بشدة، لقد وصل إلى هناك أولاً".

وكانت ديزني رفعت دعوى قضائية ضد الحاكم ومجلس الرقابة التابع له في وقت سابق من هذا الأسبوع، متهمة إياه بمعاقبة الشركة لممارسة حقوقها في حرية التعبير، من خلال نفوذه السياسي.