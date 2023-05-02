(CNN)-- قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إنه يتوقع لقاء نائب الرئيس الصيني، هان تشنغ، عندما يزور لندن لحضور تتويج الملك تشارلز الثالث في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وفي حديثه خلال مقابلة مع برنامج "توداي" على راديو BBC4، الثلاثاء، أضاف كليفرلي أنه يتوقع أن يلتقي تشنغ، و"يناقش معه مجموعة كاملة من القضايا".

وأوضح: "عندما نجتمع، يتعلق الأمر بالتأكد من أن الحكومة الصينية تفهم وجهات نظرنا بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك تلك القضايا التي نشعر فيها بقوة أن سلوكها غير مناسب، على سبيل المثال، فشلها في الالتزام بالالتزامات في هونغ كونغ، أو بمعاملة أقلية الإيغور في إقليم شينجيانغ".

وشدد كليفرلي على أن التعامل مع الصين لا يعني بالضرورة "الاتفاق"، مؤكدا أن المملكة المتحدة ستجعل "موقفها من القضايا حول العالم واضحا للغاية" عندما تجتمع مع الصين.