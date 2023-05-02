أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تحدث عمدة بلدية "بروسبكت بارك" محمد خير الله مع CNN، الإثنين، على الهاتف حول رفض دخوله إلى البيت الأبيض، من جانب الخدمة السرية قبل حفل استقبال احتفالا بعيد الفطر.

وقال خير الله إنه تمت دعوته لزيارة البيت الأبيض قبل أسبوعين كجزء من مجموعة من المسؤولين المنتخبين الأمريكيين المسلمين في جميع أنحاء البلاد للاحتفال بنهاية شهر رمضان.

وأكد العمدة في نيوجيرسي لـCNN أنه قدم معلوماته لنظام الدخول وإصدار التأشيرات إلى البيت الأبيض (WAVES) قبل يومين، ولكن تم إخطاره بأنه لن يُسمح له بدخول البيت الأبيض قبل نصف ساعة فقط من وقت وصوله المتوقع الإثنين.

وأشار العمدة إلى أن احد موظفي مكتب الشؤون الاجتماعية في البيت الأبيض اتصل به دون أن يقدم تفسيرا حول القرار.

وقالت الخدمة السرية في بيان إنها تأسف "لأي إزعاج قد يكون سببه ذلك"، لكنها قالت إنها لا يمكنها التعليق أكثر.

وبعد الضغط من أجل الحصول على تعليق حول الحادثة، مساء الاثنين، أحال متحدث باسم البيت الأبيض طلبات CNN للحصول على تعليق، إلى الخدمة السرية الأمريكية.