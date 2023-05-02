إدارة بايدن تكشف عن عدد ضحايا "مذهل" لروسيا في أوكرانيا منذ ديسمبر

(CNN)-- تكبدت روسيا أكثر من 100 ألف ضحية منذ ديسمبر/كانون الأول، ويعتبر الرقم "المذهل" إشارة رئيسية إلى أن هجوم موسكو الشتوي "جاء بنتائج عكسية"، بحسب الأرقام التقديرية الجديدة التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين.

وقال جون كيربي منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض للصحفيين إن روسيا "استنفدت مخزوناتها العسكرية وقواتها المسلحة"، وتقدر الولايات المتحدة مقتل أكثر من 20 ألف جندي في العمليات، خلال الأشهر الأخيرة.

وتُعرِّف الولايات المتحدة مصطلح "الضحية" على أنهم الجرحى والقتلى على حدٍ سواء.

وأشار كيربي، إلى أن حوالي نصف هؤلاء الضحايا كانوا من مقاتلي شركة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة، التي ذكرت شبكة CNN، في وقت سابق، أنها عانت من تجارب مروعة في ساحة المعركة بسبب الحد الأدنى من التدريب والقيادة المحدودة.

وانتقد كيربي ما أعلنه يفغيني بريغوجين زعيم فاغنر مؤخرا، الذي قال، الأحد، إن مجموعته لم تتكبد سوى 94 ضحية، ووصف كيربي تعليقات بريغوجين بأنها "مجرد ادعاء سخيف".

وبعد مطالبات بالتأكد من مصدر الرقم الجديد 100 ألف ضحية، قال كيربي إنه "يستند إلى بعض المعلومات الاستخبارية والتي تمكنا من جمعها".

ورفض تقديم معلومات عن الخسائر في صفوف القوأت الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة "لم تقدم أبدا" مثل هذه المعلومات.

وأضاف كيربي أن الأوكرانيين "هم الضحايا هنا، وروسيا هي المعتدي، وأنا ببساطة لن أضع معلومات في المجال العام، ستجعل الأمر أكثر صعوبة على الأوكرانيين".

وأشار المسؤول إلى أن قرار أوكرانيا في نهاية المطاف هو رفع السرية عن المعلومات وإعلان أرقام الضحايا الخاصة بهم. وقال: "لست بحاجة للالتزام بنفس الإحساس بالمجاملة تجاه الروس - لم أفعل ذلك ولن أبدأ حاليا".

وفيما يتعلق بالقتال على الأرض، أشار كيربي إلى أن "معظم" الجهود الروسية "توقفت وفشلت" مع استمرار المعركة للسيطرة على مدينة باخموت الشرقية. وأضاف أن روسيا حققت مكاسب "متزايدة" في المدينة "ليس لها سوى قيمة استراتيجية قليلة".

وأوضح: "خلاصة القول هي أن محاولة روسيا الهجومية جاءت بنتائج عكسية. بعد شهور من القتال والخسائر غير العادية، تواصل روسيا التركيز على مدينة أوكرانية واحدة ذات قيمة استراتيجية محدودة".

وأضاف كيربي أن أي قرار بشأن الهجوم الربيعي المضاد من أوكرانيا سيكون "للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي"، لكن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدة والدعم العسكري. وقال المسؤول الأمريكي للصحفيين إن حزمة مساعدات مستقبلية لأوكرانيا سيتم الكشف عنها "قريبا جدا".