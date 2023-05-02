في خط زمني.. نشأة الحسابات الموثقة في تويتر وإصدار الشارة الزرقاء

(CNN)-- منذ أن استحوذ إيلون ماسك على منصة تويتر قبل ستة أشهر، قلب الملياردير المنصة رأسًا على عقب من خلال تغيير الطريقة التي تقرر بها الحسابات التي يجب أن تحصل على علامة التوثيق.

بمجرد منحها لمصادقة عدد محدود من الحسابات من المشاهير والوكالات الحكومية والمؤسسات الإعلامية، أصبحت علامة الاختيار المرغوبة متاحة الآن للشراء من خلال خدمة الاشتراك الخاصة بالشركة بشارة تويتر الزرقاء. النتيجة: المزيد من الفحوصات والمزيد من الارتباك.

كان هناك ما لا يقل عن 550 ألف مشترك في خدمة "تويتر بلو" للحصول على الشارة الزرقاء المدفوعة، اعتبارًا من 23 إبريل/نيسان، بعد أيام فقط من قيام ماسك بتجريد جميع المستخدمين من الشارات الزرقاء القديمة، وفقًا للتقديرات المقدمة إلى CNN من قبل ترافيس براون، مطور برامج مقره برلين. وبالمقارنة، تم التحقق من أكثر من 400 ألف حساب باستخدام الشارات الزرقاء القديمة قبل التطهير.

ولكن مع إهداء ماسك للخدمة لبعض المشاهير، ليس من الواضح عدد العملاء الذين يدفعون بالفعل. كما أنه من غير الواضح إلى أي مدى يمكن لتويتر زيادة الاشتراكات، وهو الأمر الذي جعله ماسك محوريًا في خطته لزيادة أرباح تويتر.

يعد التغيير في عملية التحقق من تويتر إحدى الطرق العديدة التي هز بها ماسك جوهر الشركة بعد توليه قيادة تويتر في أكتوبر/ تشرين الأول.

لقد قضى على أكثر من 80٪ من موظفيه وأعاد تشكيل سياسات الموقع، مما أثار انتقادات للتأثير الذي يمكن أن تحدثه هذه التحركات على السلامة والشفافية. غادر العديد من كبار المعلنين المنصة، وقدّرها ماسك الشهر الماضي بحوالي 20 مليار دولار، أي أقل من نصف ما دفعه مقابل ذلك.

ولكن أحد أكبر وأجرأ تغييرات ماسك كانت خدمة "تويتر بلو". يوصف نموذج الاشتراك بأنه خليفة لنظام التحقق القديم، ويسمح لأي شخص بدفع 8 دولارات شهريًا للحصول على شارة زرقاء وميزات أخرى، مثل الترتيب ذي الأولوية في المحادثات والبحث.

كانت النكسة سريعة. تسببت شارة تويتر الزرقاء في إحداث الفوضى والارتباك. تم إيقاف البرنامج مؤقتًا في البداية بعد أيام فقط من إطلاقه عندما قام حساب ينتحل شخصية شركة الأدوية "Eli Lilly and Company"، بالتغريد قائلا: "الأنسولين مجاني الآن"، مما تسبب في انخفاض المخزون.

في الآونة الأخيرة، أدت الصخب حول الشارات الزرقاء إلى تغيير ثقافي على المنصة. حاليًا، يجد العديد من المستخدمين أن الشارة الزرقاء لم تعد رائعة. في الأسبوع الماضي، بعد أن بدأت الشارة الزرقاء في الظهور على حسابات شهيرة، نفى مشاهير مثل ليل ناس إكس وكريسي تيغان بشدة دفع ثمن الخدمة.

فيما يلي نظرة إلى الوراء على صعود وسقوط شارة تويتر الزرقاء: