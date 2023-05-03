الشرطة الأمريكية: قتيل و3 جرحى جراء إطلاق نار في مدينة أتلانتا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت إدارة شرطة مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، الأربعاء، مقتل شخص ونقل ثلاثة آخرين إلى المستشفى.

وتبحث السلطات عن مسلح بعد إطلاق النار على عدة أشخاص في وسط مدينة أتلانتا بالقرب من مستشفى نورثسايد الطبي، وفقًا لشرطة أتلانتا في مكان الحادث.

وأصدرت الشرطة تنويهًا بالمشتبه به، وقالت لشبكة CNN إنه معروف لديهم ولا يزال طليقًا.

ونشرت إدارة شرطة أتلانتا صورًا يظهر فيها مطلق النار المشتبه به وهو يرتدي "هودي" (قميص له قلنسوة رأس)، قائلة إنه يعتقد أنه مطلق النار النشط بناءً على التحقيق الأولي.

وشوهدت عدة سيارات إطفاء وعربة شرطة مصفحة وعناصر من مكتب شرطة مقاطعة فولتون في مكان الحادث.