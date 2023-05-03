(CNN)-- أعلنت الشرطة البريطانية في العاصمة لندن، الثلاثاء، القبض على رجل خارج قصر باكنغهام بعد أن ألقى ما "يشتبه في أنها خراطيش أعيرة نارية" في أرض القصر.

وقالت الشرطة إن الرجل كان بحوزته حقيبة "مشبوهة"، وأضافت أن خبراء المفرقعات فجروا الحقيبة كإجراء احترازي.

وذكر رئيس الشرطة جوزيف ماكدونالد، في بيان: "لم ترد تقارير عن إطلاق أي طلقات، أو وقوع إصابات بين الضباط أوالجمهور"، وأضاف أن "الضباط ما زالوا في الموقع والتحقيقات جارية".

ولم يكن الملك تشارلز الثالث ولا الملكة كاميلا في القصر خلال وقوع حادثة.