رد بوتين المتوقع على "محاولة اغتياله".. تكهنات تثير تفاعلا واسعا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار إعلان الرئاسة الروسية، الأربعاء، عن تعرض الجناح السكني للكرملين لهجوم بطائرات بدون طيار واعتباره "محاولة لاغتيال" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف قد قال في تصريحات هاتفية مع صحفيين، الخميس، إن روسيا اتهمت الولايات المتحدة بالوقوف وراء ما وصفته بـ"هجوم بطائرة مسيرة" على الكرملين و"محاولة اغتيال" الرئيس فلاديمير بوتين.

وبرزت التكهنات لين النشطاء حول أسلوب الرد الذي ستتخذه روسيا على استهداف رأس الدولة معتبرين الحادثة تصعيد خطير و"جنوني" لأوكرانيا، حيث قال الكرملين: "نحن نعتبر هذه الأعمال بمثابة عمل إرهابي مخطط ومحاولة اغتيال للرئيس، تم تنفيذها قبل يوم النصر، موكب 9 مايو، حيث يتم التخطيط أيضًا لحضور ضيوف أجانب".

من جهته نفى الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي ضلوع بلاده في هذه الحادثة، مؤكدا على أن أوكرانيا تقاتل على أرضها.

وكان محلل الشؤون العسكرية بـCNN، الجنرال المتقاعد جيمس ماركس، قد عقب على هذه الحادثة قائلا: "من الواضح أن ذلك سيؤدي إلى تصعيد من جانب الروس، وإمكانية استخدام الأسلحة النووية، وهذا أمر خطير للغاية.. يمكن لهذا الفرد (بوتين) إذا شعر بالتهديد، استخدام الأسلحة النووية، وسيكون من السهل عليه استخدام تلك الأسلحة النووية إذا تم التحقق من صحة هدف الضربة (اغتيال بوتين) أو إذا أكد الروس ذلك".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء حول الحادثة: