الكرملين يتهم أمريكا بالوقوف خلف هجوم الـ"درون" في موسكو

(CNN)-- قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف إن روسيا اتهمت الولايات المتحدة بالوقوف وراء ما وصفته بـ"هجوم بطائرة مسيرة" على الكرملين ومحاولة اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي لبيسكوف مع صحفيين، الخميس، حيث قال عن الهجوم المزعوم: "مثل هذه القرارات، وتعريف الأهداف، وتعريف الوسائل - كل هذا تمليه واشنطن على كييف".

وأضاف: "محاولات التنصل من هذا (الحادث) من قبل كل من كييف وواشنطن هي بالطبع سخيفة للغاية."

وتابع المتحدث: "أنتم تعلمون أنه في مثل هذه المواقف الصعبة والمتطرفة، يظل الرئيس دائمًا هادئًا، وواضحًا في تقييماته، وفي الأوامر التي يصدرها.. لذلك، لم يتغير شيء في هذا الصدد."

وكان الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي قد نفى في كلمة له، الأربعاء، ضلوع بلاده في هذه الحادثة، مؤكدا على أن أوكرانيا تقاتل على أرضها.