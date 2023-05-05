ستيفن رودر (إلى اليسار) الفريق السابق في مشاة البحرية الأمريكية، مع جيمس هوانغ، مدير مجلس تنمية التجارة الخارجية في تايوان، خلال منتدى صناعة الدفاع التايوانية - الأمريكية في تايبيه في 3 مايو/أيار 2023.

(CNN)-- أدانت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، زيارة قام بها مؤخرا متعاقدو وزارة الدفاع الأمريكيون إلى تايوان، مؤكدة اتهامها بأن الولايات المتحدة تحول الجزيرة إلى "برميل بارود".

وهذا الأسبوع، اجتمع ممثلون من 25 متعاقدا دفاعيا أمريكيا، خلال منتدى الصناعة الدفاعية الأمريكي التايواني في تايبيه، وسط تصاعد التوترات بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين.

وخلال الحدث، قال الفريق المتقاعد في مشاة البحرية الأمريكية ستيفن آر رودر، إن مجموعة مقاولي الدفاع الأمريكيين ملتزمة بمساعدة تايوان في الدفاع عن نفسها من خلال الشراكات الصناعية الدفاعية.

وأضاف أمام المنتدى، الأربعاء: "نحن مع شركائنا الآخرين في المنطقة ذوي التفكير المماثل في المنطقة نريد السلام والأمن".

وفي إفادة يومية، الجمعة، عارضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ الزيارة، وحثت الولايات المتحدة على وقف مبيعات الأسلحة لتايوان.

وقالت ماو إن "الولايات المتحدة تحول تايوان إلى برميل بارود"، وأكدت أن "القوى الخارجية" التي تقوض السلام والاستقرار عبر المضيق "ستتحمل المسؤولية وستدفع الثمن".

وأضافت: "نحث الجانب الأمريكي مرة أخرى، على الالتزام بمبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، وأن توقف مبيعات الأسلحة لتايوان وعلاقاتها العسكرية مع تايوان، ووقف خلق العوامل التي من شأنها أن تؤدي إلى التوترات في مضيق تايوان".

ومضت قائلة: "ستتخذ الصين إجراءات حازمة وفعالة لحماية السيادة الوطنية والمصالح الأمنية، وأي قوى خارجية تتدخل في الشؤون الداخلية للصين أو تقوض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، ستتم محاسبتها وستدفع ثمن ممارساتها الخاطئة".