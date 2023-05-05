(CNN)-- قال كونغ بيو، السفير الصيني لدى كندا، خلال اجتماع حيث تم استدعاؤه للرد على مزاعم التدخل السياسي والترهيب، إن الصين تحث كندا على "الوقف الفوري لهذه المهزلة السياسية الموجهة".

وقالت كندا، الخميس، إنها استدعت سفير الصين للرد على مزاعم التدخل السياسي والترهيب.

وأعربت الصين عن "استياء شديد" و"معارضة شديدة" لكندا، بعد استدعاء السفير الصيني بسبب التدخل السياسي المزعوم.

وأضاف تسونغ، الذي أصدر بيانا عبر السفارة الصينية يتضمن التصريحات التي أدلى بها في الاجتماع، أنه "يجب عدم تشويه أداء المسؤولين الدبلوماسيين والقنصليين الصينيين الطبيعي (الأنشطة اليومية)، ويجب عدم انتهاك سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية".

وحذر تسونغ المسؤولين الكنديين من أن الصين "ستلعب كل خطوة حتى النهاية" إذا استمر الجانب الكندي في "الاستفزازات".

واحتج السفير الصيني بشدة خلال الاجتماع، وقال إن "تهديد" كندا بطرد الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الصينيين المعنيين يستند إلى "شائعات حول ما يسمى بـ"تدخل الصين"، التي أثارها بعض السياسيين ووسائل الإعلام الكندية.

وفي بيان صادر عن القنصلية العامة الصينية في تورنتو في الخامس من مايو/أيار، قالت الصين إن مسؤوليها القنصليين لم يشاركوا أبدا في أنشطة "تتعارض مع مهامهم الرسمية".

وذكر البيان: "هذا الادعاء ليس له أساس واقعي على الإطلاق". واتهم البيان بعض وسائل الإعلام والسياسيين الكنديين بـ"نشر معلومات مضللة بقصد الإضرار بسمعة وصورة القنصلية الصينية العامة"، و"التعطيل الخبيث للتبادل والتعاون الطبيعي بين الجانبين".