(CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الصربية لشبكة CNN، الجمعة، إنه تم القبض على الرجل البالغ من العمر 21 عاما، المشتبه فيه بقتل ثمانية أشخاص على الأقل، وإصابة 13 آخرين في إطلاق نار، مساء الخميس، في بلدية ملادينوفاك في صربيا.

ويأتي اعتقال المشتبه به بعد مطاردة مكثفة شملت أكثر من 600 من أفراد القوات الخاصة.

وقتل المشتبه به ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، وجرح 13 آخرين في ثاني إطلاق نار جماعي في البلاد خلال عدة أيام. ووقعت المجزرة الساعة 11 مساء، الخميس، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية في البلاد.

وكان المهاجم في سيارة مع شخصين آخرين، ونزل منها قبل إطلاق النار بسلاح آلي في قرية دوبونا، التي تقع على بعد حوالي 60 كيلومترا (حوالي 37 ميلا) جنوب شرق العاصمة الصربية بلغراد، وفقا لشبكة N1 التابعة لشبكة CNN، ومحطة RTS الإذاعية العامة.

ثم فر المشتبه به من مكان الحادث، قبل أن يطلق النار في وقت لاحق في قريتي مالي أوراشي وشيبشين. وتُوجد تلك المواقع الثلاثة في بلدية ملادينوفاك في صربيا.

وكانت قد صدرت مذكرة توقيف بحق المشتبه به، وهو رجل يبلغ من العمر 21 عاما، وعرفه وزير الداخلية الصربي براتيسلاف جاسيتش باسم أوروس ب.