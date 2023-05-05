أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- من المتوقع أن يحتج ما بين 1500 و2000 من مؤيدي للنظام الجمهوري في يوم تتويج الملك تشارلز الثالث، بحسب ما أعلنت مجموعة "الجمهورية" البريطانية في بيان، الجمعة.

وقالت المجموعة، التي تتمثل مهمتها في تنظيم "حملات من أجل إلغاء النظام الملكي واستبداله برئيس للدولة منتخب بشكل مباشر"، إن الاحتجاج الرئيسي من المقرر تنظيمه في ميدان ترافالغار بلندن، ومن المتوقع أن تصل أعداد المشاركين إلى ذروتها، بين السادسة صباحا والسابعة صباحا بالتوقيت الشرقي.

وجاء في بيان نشرته المجموعة: "سوف نظهر أننا لسنا أمة من الداعمين للملكية، هناك معارضة و 9٪ فقط متحمسون للتتويج، سيكون من المستحيل تجاهلنا واستخدام التتويج لتغيير الجدل حول الملكية، نطرح بديلا جريئا وإيجابيا للنظام الملكي".

وقالت المجموعة إنه من المتوقع أن تحضر قائمة من المتحدثين الاحتجاج، بما في ذلك ناشط حقوق الإنسان البريطاني المولود في أستراليا، بيتر تاتشيل، والنائب كلايف لويس، إلى جانب العديد من ممثلي مجموعات الحملة الجمهورية الأخرى في جميع أنحاء أوروبا وأفريقيا.