أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – اتهم رئيس شركة فاغنر العسكرية الخاصة الجمعة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف بتحمل مسؤولية سقوط "عشرات الآلاف" من القتلى والجرحى من المقاتلين الروس، في مواصلة حملته الانتقامية ضد القيادة العسكرية الروسية.

وفي بيان نُشر عبر خاصية الفيديو، الجمعة، على تلغرام، قال رئيس شركة "فاغنر" يفغيني بريغوجين: "القتلى والجرحى -- وعشرات الآلاف من الرجال – يتحمل مسؤولية مقتلهم أولئك الذين لم يمنحونا الذخيرة، وهما وزير الدفاع شويغو ورئيس الأركان العامة غراسيموف... لعشرات الآلاف من القتلى والجرحى، سوف يتحملون المسؤولية أمام أمهاتهم وأطفالهم، وسوف أتأكد من حدوث ذلك"، حسب قوله.

وفي نفس رسالة الفيديو نفسها، أشاد بريغوزين بنائب وزير الدفاع السابق ميخائيل ميزينتسيف، الذي انضم مؤخرًا إلى مجموعة فاغنر كنائب لقائدها.

في وقت سابق الجمعة، أعلن بريغوزين أن مجموعة فاغنر ستغادر مدينة باخموت شرق أوكرانيا المحاصرة في العاشر من مايو/أيار، مشيرا إلى نقص إمدادات الذخيرة الذي يلقي بريغوزين باللوم فيه على القيادة العسكرية الروسية.