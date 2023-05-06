لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أكدت شرطة العاصمة البريطانية، السبت، قيامها بعدة اعتقالات في وسط لندن، حيث تجري الاحتجاجات قبل تتويج الملك تشارلز الثالث.

وفي وقت سابق، السبت، قالت جماعة "ريبابليك" المناهضة للنظام الملكي على تويتر، إن الشرطة اعتقلت زعيمها غراهام سميث وخمسة أعضاء من المجموعة، وزعمت أن المئات من لافتاتهم بعنوان "ليس ملكي"، قد صُودرت.

وقال تحالف الحركات الجمهورية الأوروبية (AERM) في تغريدة، إن هذا حدث في سانت مارتن لين.

وأعلنت شرطة لندن على تويتر: "في وقت سابق، السبت، اعتقلنا أربعة أشخاص في منطقة St Martin’s Lane. واحتُجزوا للاشتباه في تآمرهم لإحداث إزعاج عام"، وأضافت: "صادرنا أجهزة مُقفلة".

وقالت شرطة العاصمة البريطانية: "لقد قمنا بعدد من الاعتقالات في منطقة كارلتون هاوس تيراس. وقد تم احتجاز الأفراد للاشتباه في انتهاكهم السلام". وأوضحت: "تم اعتقال ثلاثة أشخاص آخرين في منطقة ويلينغتون آرك. وقد احتُجزوا للاشتباه في حيازتهم أشياء لإحداث ضرر جنائي".

وتأتي الاعتقالات بعد دخول أجزاء من مشروع قانون مثير للجدل بشأن النظام العام حيز التنفيذ، الأربعاء، بما يمكّن الشرطة البريطانية من اتخاذ إجراءات أقوى ضد المتظاهرين السلميين.

ويمكن أن تؤدي تكتيكات الاحتجاج طويلة الأمد مثل التصاق المحتجين جسديًا بأشياء مثل المباني، إلى عقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر أو "غرامة غير محددة"، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية البريطانية.

وأضافت الوزارة: يعني القانون أيضا أنه يمكن للشرطة إيقاف المتظاهرين وتفتيشهم "بحثًا عن عناصر مثل الأقفال، وأدوات الحفر إذا اشتُبهوا في أنهم يشرعون في إحداث فوضى"، والأفراد الذين يتم العثور معهم على مثل هذه الأشياء والذين يعتزمون استخدامها سيواجهون اتهامات جنائية.