الكاميرا تلتقط إشارات ونظرات الأمير هاري بتتويج والده وسط تفاعل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لدوق ساسكس، الأمير هاري الذي حضر وحيدا دون زوجته ميغان خلال مراسم تتويج والده، الملك تشارلز الثالث، السبت، وسط تفاعل واسع.

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ولم يظهر الأمير هاري، مع أفراد من العائلة المالكة لتحية الجمهور من شرفة قصر باكنغهام، في حين علمت شبكة CNN أن الأمير هاري لم يتلق دعوة للانضمام إلى العائلة في هذه اللحظة، وبدا أنه افترق عن العائلة بعد مراسم التتويج.

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وكان دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل قد تلقيا في 6 مارس /أذار الماضي، دعوة لحضور تتويج الملك تشارلز الثالث، لكن الزوجين لم يؤكدا وقتها ما إذا كانا سيحضران، حسبما قال المتحدث باسم الدوق لشبكة CNN.

Credit: Gareth Cattermole/Getty Images)

وفي مذكراته التي حملت عنوان "البديل" وملأت أرفف المكتبات في يناير/كانون الثاني الماضي، أطلق الأمير هاري سلسلة من الاتهامات ضد أفراد من عائلته، وكشف عن عدد من المواجهات الخاصة بينه وبين كبار أفراد العائلة المالكة، كما تحدث عن انفصاله عن العائلة.

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وجاءت المذكرات بعد بث فيلم وثائقي مكون من ستة أجزاء على نتفليكس، وإجراء مقابلة مع أوبرا وينفري عام 2021.

Credit: Dan Charity - WPA Pool/Getty Images)

وفي مقابلة مع قناة ITV البريطانية في يناير/ كانون الثاني الماضي لنشر مذكراته، قال هاري إن الباب مع عائلته "مفتوح دائمًا، الكرة في ملعبهم، هناك الكثير لمناقشته وآمل حقًا أن يكونوا على استعداد للجلوس والتحدث عن ذلك".

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وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات الواردة على حضور الأمير هاري: