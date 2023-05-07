(CNN)-- ألقت روسيا باللوم على "نظام كييف" والعديد من الدول الغربية في تفجير سيارة المدون العسكري زاخار بريليبين، السبت.

جاء هذا الادعاء من قبل المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، لكنها لم تقدم أي دليل على هذا الادعاء.

وردا على ذلك، قال جهاز الأمن الأوكراني لصحيفة (برافدا) الأوكرانية على الإنترنت إنه لا يمكنه رسمياً "تأكيد أو نفي" تورطه "في هذا أو ذاك الانفجار الذي يحدث للمحتلين والمتواطئين معهم".

وتم نقل بريليبين، الذي تضم قناته على تلغرام أكثر من 300000 مشترك، إلى المستشفى بسبب إصابة في ساقه بعد الانفجار في منطقة نيجني نوفغورود، على بعد حوالي 250 ميلا شرق موسكو، في حين قُتل سائقه في الانفجار.

ويأتي الحادث بعد مقتل مدون عسكري روسي آخر، الشهر الماضي. كما ألقى الروس باللوم على أوكرانيا في تلك الوفاة، لكن كييف نفت في السابق أي تورط لها.

ووصفت لجنة التحقيق الروسية الحادث الأخير بأنه "عمل إرهابي" وقالت إنها تخطط للتحقيق في الانفجار على هذا الأساس.

كما أفادت اللجنة بأنه تم اعتقال أحد المشتبه بهم في تفجير السيارة، والذي شهد أثناء الاستجواب بأنه "تصرف بناء على تعليمات من الأجهزة الخاصة الأوكرانية".

وزعمت اللجنة أن المشتبه به "زرع عبوة ناسفة على الطريق بمحاذاة طريق سيارة زاخار بريليبين، والتي فجرها عن بعد".

وأضافت: "وبعد ذلك، هرب من مكان الحادث، ولكن تم اعتقاله من قبل ضباط إنفاذ القانون".

ونشرت اللجنة ما زعمت أنه اعتراف بالفيديو للمشتبه به، لكن لم يتضح تحت أي ظروف تمت مقابلته أو ما إذا كان يتعرض للإكراه في الفيديو.

وذكرت صحيفة (إزفستيا) الروسية الموالية للكرملين أن بريليبين خضع لعملية جراحية في وقت سابق، السبت، وهو في المستشفى في حالة مستقرة.

وطلبت CNN من البنتاغون ووزارة الخارجية البريطانية التعليق.