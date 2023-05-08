كيف أصبحت روسيا أكثر اعتمادًا على الصين منذ بداية حربها في أوكرانيا؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت المفوضية الأوروبية، الإثنين، أن الحزمة الحادية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا ستركز على كيفية قطع السبل الفعالة لموسكو لتجاوز أي عقوبات أوروبية حالية.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامر، في مؤتمر صحفي: "(الهدف) هو منع روسيا ومجمعها الصناعي العسكري من إيجاد طريقة للوصول إلى البضائع المحظورة عليهم (بموجب العقوبات السابقة)".

يوم الأحد، ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة قيد الدراسة تُدرج سبع شركات صينية متهمة ببيع معدات إلى روسيا يمكن استخدامها في صنع الأسلحة. ستحتاج قائمة العقوبات إلى موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة قبل أن يتم إنفاذها.

وقالت الصين، الاثنين، إنها تعارض أي إجراءات ضد التجارة على أساس علاقتها مع روسيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، في مؤتمر صحفي الاثنين: "نحث الاتحاد الأوروبي على عدم اتخاذ المسار الخاطئ، وإلا فإن الصين ستحافظ بشدة على حقوقنا القانونية".

وأضاف وانغ أن "التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وروسيا مفتوح وصريح. ولا يستهدف أبدًا أي طرف ثالث، ولا يتسامح مع أي تدخل أو إكراه من طرف ثالث"، وأخبر وانغ المراسلين أن الصين ستتخذ إجراءات صارمة لحماية مصالحها.

وأكدت الصين أنها لم تقدم أسلحة لدعم روسيا في حربها في أوكرانيا. وقال وانغ إن بكين لديها "موقف موضوعي وحيادي" بشأن الحرب وتدعم محادثات السلام.

حافظت شركات الدفاع الصينية المملوكة للدولة على علاقات تجارية مع شركات الدفاع الروسية الخاضعة للعقوبات خلال العام الماضي. لم تظهر مراجعة شبكة CNN لسجلات الجمارك للشركات الرئيسية أي دليل على أن أيًا من السلع المتبادلة تغذي حرب روسيا بشكل مباشر.