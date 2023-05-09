(CNN)-- قال مسؤول أمريكي إن بلاده من المقرر أن تعلن، في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار دولار.

وتأتي تلك الحزمة في مرحلة حرجة مع اقتراب أوكرانيا من شن هجوما مضادا ضد القوات الروسية.

وأضاف المسؤول أن الحزمة ستشمل طائرات بدون طيار وذخيرة مدفعية وصواريخ دفاع جوي بالإضافة إلى أسلحة أخرى.

وستندرج حزمة المساعدات الجديدة، التي أوردت عنها وكالة أسوشيتد برس للأنباء لأول مرة، تحت مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية (USAI) ، مما يعني أنه سيتم التعاقد عليها وشرائها من الشركات المصنعة بدلا من سحبها مباشرة من مخزون وزارة الدفاع (البنتاغون).

وتهدف المساعدات التي تقدمها USAI إلى توفير إمدادات متوسطة وطويلة الأجل لأوكرانيا.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن حزمة المساعدات الـ37 لأوكرانيا منذ أغسطس/ آب 2021.

وشملت الحزمة التي كانت بقيمة 300 مليون دولار ذخائر للمدفعية والدبابات وللمنظومة الصاروخية "هيمارس".