(CNN)-- قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان إنه لم "يتواصل مع موكله" أثناء وصوله إلى مقر الشرطة حيث من المتوقع أن يمثل عمران خان أمام الإجراءات القانونية، الأربعاء.

وكانت جماعة شبه عسكرية باكستانية قد اعتقلت خان بشكل دراماتيكي، الثلاثاء، بتهمة الفساد.

وأصدرت الشرطة الباكستانية في وقت لاحق بيانا جاء فيه أن خان سيمثل أمام قاض في مركز للشرطة - بدلا من قاعة المحكمة - من أجل "إبعاده عن الجمهور".

وأطيح بخان في تصويت برلماني لحجب الثقة، العام الماضي، وقاد منذ ذلك الحين حملة شعبية ضد الحكومة الحالية، واتهمها بالتواطؤ مع الجيش لعزله من منصبه.

وقد واجه مجموعة متزايدة من القضايا القانونية المرفوعة ضده، وصدرت عدة أوامر اعتقال بحقه، مما أثار مواجهات مع أنصاره.

ويواجه عمران خان مزاعم ببيع هدايا بشكل غير قانوني قدمتها له شخصيات أجنبية بارزة أثناء توليه منصبه، وهو ما رفضه ووصفه بأنه "متحيز"، كما يقول إن التهم الموجهة إليه سياسية.