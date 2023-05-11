أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلن البيت الأبيض الخميس أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان التقى بالمسؤول الصيني الكبير وانغ يي في فيينا في وقت سابق من هذا الأسبوع لإجراء محادثات "صريحة" و "بناءة".

الاجتماع الذي لم يُكشف عنه من قبل هو الأعلى مستوى بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين منذ حادثة "منطاد التجسس"، التي دفعت وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى تأجيل رحلة كان مخططا لها إلى بكين.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن البيت الأبيض: "أجرى الجانبان مناقشات صريحة وموضوعية وبناءة حول القضايا الرئيسية في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والصين، وقضايا الأمن العالمي والإقليمي، وحرب روسيا ضد أوكرانيا، والقضايا المتعلقة بالمضيق (مضيق تايوان)، من بين مواضيع أخرى".

وجاء في بيان البيت الأبيض: " كان هذا الاجتماع جزءًا من الجهود المستمرة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة وإدارة المنافسة بمسؤولية"،

وتابع البيت الأبيض بالقول: "اتفق الجانبان على الحفاظ على قناة الاتصال الاستراتيجية المهمة هذه لتعزيز هذه الأهداف، بناءً على اللقاء بين الرئيس بايدن والرئيس شي في بالي، إندونيسيا، في نوفمبر 2022".