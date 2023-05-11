(CNN)-- رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، في أول ظهور له على شبكة CNN منذ الحملة الرئاسية لعام 2016، الاعتراف بخسارة الانتخابات الرئاسية في عام 2020.

وكرر ترامب مزاعم كاذبة بشأن تزوير الانتخابات، وذلك خلال اللقاء الجماهيري "تاون هول" بولاية نيو هامبشاير، الذي تديره كايتلان كولينز مذيعة برنامج "CNN This Morning"، حيث يجيب على الأسئلة بصفته المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري لعام 2024.

وعندما ضغطت كولينز على الرئيس الأمريكي السابق، وسألته مباشرة عما إذا كان سيعترف علنا بخسارة انتخابات 2020، لم يرد ترامب مباشرة على السؤال، ثم انتقد إدارة الرئيس الحالي جو بايدن.

وعندما سألت كايتلان كولينز الرئيس الأمريكي السابق عما إذا كان يشعر أنه مدين لنائبه السابق مايك بنس باعتذار عن أحداث اقتحام الكابيتول، بعدما قال بنس إن الرئيس السابق عرّض حياته للخطر وقتها، وأجاب ترامب: "لا، لأنه ارتكب خطأ كان عليه أن يعيد الأصوات إلى المجالس التشريعية بالولاية، وأعتقد أننا سنحصل على نتيجة مختلفة"، ولكن المذيعة ردت عليه قائلة إن مايك بنس ليس لديه السلطة لرفض نتائج الانتخابات.

ويأتي اللقاء الجماهيري في الوقت الذي يواجه فيه ترامب لائحة اتهام في نيويورك، وتحقيقات في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021 ، والتعامل مع الوثائق السرية في مقر إقامته في مار إيه لاغو والتهم المحتملة من التحقيق في الجهود المبذولة لإبطال نتيجة الانتخابات الرئاسية التي عقدت بولاية جورجيا في 2020، فيما قال ترامب، في تصريحات سابقة، إنه سيواصل حملته بغض النظر عن أي تهم جنائية يواجهها.

وجاء "تاون هول" بعد يوم من إدانة هيئة محلفين في مانهاتن الرئيس الأمريكي السابق الاعتداء الجنسي على الصحفية إي جين كارول في عام 1996 وقضت الهيئة بأن يدفع 5 ملايين دولار مقابل التشهير بالصحفية، وفي المقابل وصف ترامب الحكم بأنه "وصمة عار كاملة".