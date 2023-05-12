إيلون ماسك يعلن تعيين رئيسة تنفيذية جديدة لتويتر

(CNN)-- أعلن الملياردير إيلون ماسك، مالك شركة "تويتر"، الخميس، عن تعيين رئيسة تنفيذية جديدة للمنصة، وقال إنها سوف تبدأ عملها في خلال 6 أسابيع.

وذكر ماسك، عبر تويتر: "سينتقل دوري إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومسؤول التكنولوجيا، والإشراف على المنتجات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر"، ولم يذكر اسم المسؤولة الجديدة.

كان إيلون ماسك أعلن من قبل أنه سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، ولكن فقط عندما يجد خلفا له، وذلك بعدما طرح استطلاعا بشأن بقاءه في منصبه وصوت فيه ملايين المستخدمين لصالح تنحيه.

وقال ماسك، في تغريدة سابقة، إنه بعد تقديم الاستقالة قد يستمر في ممارسة تأثير كبير على عملية صنع القرار في تويتر.