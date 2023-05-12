أمريكا تتهم جنوب أفريقيا بتزويد روسيا بالسلاح .. وبريتوريا ترد

(CNN)-- قال السفير الأمريكي لدى جنوب إفريقيا روبين بريغتي، الخميس، إن حكومة جنوب إفريقيا قامت بتسليم أسلحة وذخيرة لسفينة شحن روسية خاضعة للعقوبات أواخر العام الماضي.

وأضاف بريغتي، في تصريحات لوسائل الإعلام: "لاحظنا رسو سفينة الشحن في قاعدة سيمون تاون البحرية في الفترة ما بين بين 6 و8 ديسمبر/ كانون الأول 2022، ونحن واثقون من تحميل أسلحة وذخيرة على تلك السفينة التي كانت في طريقها إلى روسيا"، وتابع أن "تسليح الروس أمر خطير للغاية، ونود أن تبدأ جنوب إفريقيا بانتهاج سياسة عدم الانحياز".

ومن غير المعتاد أن يوجه سفير أمريكي في جنوب إفريقيا مثل هذه الاتهامات العلنية للحكومة.

وفي المقابل، وصفت رئاسة جنوب إفريقيا، في بيان، تصريحات السفير الأمريكي بأنها "مخيبة للآمال وتقوض روح التعاون والشراكة "بين مسؤولي حكومتي الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا.

وأضاف البيان أنه "لم يتم تقديم أي دليل لدعم هذه المزاعم، وأن حكومة جنوب أفريقيا تخطط لفتح تحقيق مستقل في الأمر".

يذكر أن جنوب إفريقيا أعلنت من قبل أنها على الحياد بالنسبة للحرب في أوكرانيا ودعت كثيرا إلى تسوية عبر المفاوضات.

وفي فبراير/ شباط من هذا العام، عقدت جنوب إفريقيا مناورات حربية مشتركة بحرية قبالة سواحلها مع الجيشين الروسي والصيني.