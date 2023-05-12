أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- انتقد رئيس مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، وزارة الدفاع الروسية بشدة بشأن ما وصفه بـ"الوضع المتدهور" للقوات الروسية في مدينة باخموت، الجمعة.

وجاء تعليق بريغوجين في إطار الرد، الجمعة، على بيان من موسكو ادعى أن القوات الروسية أعادت انتشارها في "مواقع أكثر فائدة" في المدينة.

وقال رئيس فاغنر إن البيان الروسي: "كان بهدف الخداع إذا أردنا تلطيف العبارة"، ووجه رسالة لوزارة الدفاع الروسية قائلا: "يجب أن تتوقفوا عن الكذب فورا".

ووصف بريغوجين إعادة التمركز بأنها "انسحاب غير تكتيكي… كان هناك ببساطة هروب من وحدات وزارة الدفاع من الأجنحة، وبالتالي الخروج إلى بيرخيفكا"، وتقع بيرخيفكا شمال غرب باخموت.

وأردف رئيس فاغنر قائلا: "وهذا يعني أن العدو سيقترب من باخموت وسيكون على مسافة 500 متر من المدينة، محتلاً كل المرتفعات التكتيكية".

وأضاف بريغوجين: "لقد حرر العدو طريق تشاسيف يار- باخموت بالكامل الذي قطعناه... وسيكون العدو قادرًا على استخدام هذا الطريق و(السيطرة) على مرتفعات تكتيكية يمكن رؤية باخموت منها".

وكان الطريق من تشاسيف يار إلى باخموت محل نزاع حاد منذ فبراير/شباط، وغالبًا ما يكون استخدامه في جهود إعادة الإمداد في باخموت خطيرًا جدًا على الأوكرانيين.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، استعادت القوات الأوكرانية الأراضي الواقعة جنوب غرب باخموت، مما خفف الضغط على طريق إمداد آخر إلى المدينة.

وتابع بريغوجين قائلا: "والخطوة التالية هي عندما يحتلون مستوطنة بيرخيفكا، فهذا يعني تطويق باخموت التدريجي".

وأشار بريغوجين إلى أن مقاتليه ما زالوا في حالة هجوم على وسط باخموت، التي تسيطر عليها إلى حد كبير قوات فاغنر.