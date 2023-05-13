دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصلت تركيزات التلوث الكربوني الناتج عن الاحتباس الحراري في الهواء إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من مليوني عام - ولم يصل العالم بعد إلى ذروة انبعاثات الوقود الأحفوري.

كانت الأزمة ملحة للغاية لدرجة أن العلماء والحكومات يسعون جاهدين لإيجاد طرق لإزالة بعض التلوث الكربوني من الهواء، والتقاط ما لا يزال ينتج عن محطات توليد الطاقة والمنشآت الصناعية.

لطالما اعتبرت هذه التقنيات مثيرة للجدل، وهي تلعب بشكل متزايد دور البطولة في سياسات المناخ.

في تقريرها لعام 2022، قالت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة إن "جميع الدراسات المتاحة تتطلب على الأقل نوعًا من إزالة ثاني أكسيد الكربون للوصول إلى الصفر الصافي" - حيث يزيل العالم قدرًا من التلوث الناتج عن ارتفاع درجة حرارة الكوكب من الغلاف الجوي مثله مثل ينبعث.

حتى لو انخفضت الانبعاثات بشكل كبير، فسيظل العالم بحاجة إلى إزالة ما بين 10 إلى 20 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام، وفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

يدعي قلة قليلة من الناس أن احتجاز الكربون وإزالته وحده سيحل مشكلة تغير المناخ.

ومع ذلك، يخشى آخرون أن يكون هذا رهانًا طائشًا على التكنولوجيا باهظة الثمن وغير مثبتة على نطاق واسع وبعيدة جدًا عن التنمية الكاملة لتقديم إجابة ذات مغزى لأزمة المناخ.

وينتقدون هذه التقنيات باعتبارها إلهاء خطيرًا عن سياسات خفض استخدام الوقود الأحفوري.

ما هي تقنية احتجاز الكربون؟

غالبًا ما يستخدم مصطلح "احتجاز الكربون" كمصطلح عام لما هو في الواقع مجموعتان من التقنيات - احتجاز الكربون وإزالة الكربون. ولكن هناك اختلافات مهمة.

يقلل احتجاز الكربون من كمية التلوث الكربوني التي يمكن أن تذهب إلى الغلاف الجوي عن طريق التقاطه من مصدر التلوث، ثم تخزينه أو إعادة استخدامه.

إنها تعمل على النحو التالي: بدلاً من إرسال التلوث الكربوني (أو "غاز المداخن") من حرق الوقود الأحفوري إلى مداخن وإلى الغلاف الجوي، يتم حصره وإخراجه من خلال عملية كيميائية.

ما هي تقنية إزالة الكربون؟

يشير مصطلح إزالة الكربون إلى عدد كبير من التقنيات المختلفة التي تهدف إلى إزالة التلوث الكربوني الموجود بالفعل في الغلاف الجوي وحبسه بشكل دائم.

الأشجار والمحيطات هي أحواض الكربون الطبيعية - فهي تزيل المزيد من الكربون من الغلاف الجوي أكثر مما تساهم فيه.

لماذا تعتبر هذه التقنيات مثيرة للجدل؟

كل شكل من أشكال إزالة الكربون أو احتجازه يأتي مع أسئلة ومشاكل محتملة.

هناك مخاوف بشأن مساحة الأرض المطلوبة للزراعة الجماعية للأشجار أو للطاقة الحيوية مع احتجاز الكربون وتخزينه، وإمكانية تصادم ذلك مع الأرض اللازمة لزراعة الغذاء.

لا يزال التقاط الهواء المباشر مكلفًا للغاية، وعلى الرغم من وعود الصناعة الكبيرة بأن التكاليف ستنخفض مع تطور التكنولوجيا، هناك طريق طويل لنقطعه لمعرفة ما إذا كان هذا ممكنًا، كما قال هيرزوغ.

قالت هولي باك، الأستاذ المساعد للبيئة والاستدامة في جامعة بوفالو، إن هذه التكنولوجيا تتطلب أيضًا كميات هائلة من الطاقة النظيفة لتشغيلها، مما يزيد الطلب حيث يتطلع العالم إلى كهربة كل شيء من السيارات إلى المنازل.