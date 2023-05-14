أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- رد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه سينهي الحرب الروسية في أوكرانيا في غضون 24 ساعة إذا أُعيد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة.

خلال زيارة زيلينسكي لروما، سأله أحد المراسلين عن رده على تصريحات ترامب، ورد عليه قائلا: "(عندما كان ترامب رئيسًا للولايات المتحدة) لم يكن هناك غزو شامل، ولكن كانت هناك حرب. كان هناك بالفعل عدوان روسي. تم احتلال القرم، واحتُل جزء من دونباس. لست متأكدًا مما إذا كان متورطًا بعمق في هذا الأمر، لكنه، مع ذلك، لم يحل هذه المشكلة. لست متأكدًا من أنها كانت أولوية بالنسبة له. أنا لا أتهمه بأي شيء. لكن لدينا الحقائق. وعلينا أن ننظر إليها".

قال ترامب في لقائه مع CNN Town Hall، الأربعاء، إنه سيحسم الحرب الروسية في أوكرانيا في يوم واحد.

وأضاف: "أريد أن يتوقف الجميع عن الموت. إنهم يموتون. الروس والأوكرانيون. أريدهم أن يتوقفوا عن الموت".

ترامب، الذي لم يقل ما إذا كان يريد أوكرانيا أن تنجح في ردع روسيا، أخبر المشاهدون أنه لا "يفكر فيما يتعلق بالفوز والخسارة".

قال الرئيس الأمريكي السابق: "أفكر فيما يتعلق بتسوية الأمر حتى نتوقف عن قتل كل هؤلاء الناس".

كما قال زيلينسكي للصحفيين في روما: "كان (ترامب) رئيسًا. كنت رئيسًا. وتم احتلال جزئين من أوكرانيا. لا أحد حل هذه المشكلة. لا أحد. القضية لا تتعلق بترامب".