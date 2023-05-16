بوريل يدعو للتحرك في وجه بيع الهند النفط الروسي المكرر لأوروبا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عبر صحيفة "فاينانشال تايمز" إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهند التي تعيد بيع النفط الروسي إلى أوروبا كوقود مكرر.

وأصبحت الهند إحدى أكثر الدول التي تشتري النفط الروسي منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط من عام 2022.

وقال بوريل في مقال نُشر الخميس: "يجب أن نتحرك"، وتابع: "إذا دخل الديزل والغازولين إلى أوروبا قادما من الهند بعد أن يتم إنتاجه من النفط الروسي، هذا بالتأكيد تحايل على العقوبات ويتعين على الدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات المناسبة".

وأضاف المسؤول الأوروبي قائلا عن الروس: " إذا باعوا، فذلك لأن شخصًا ما يشتري. وعلينا أن ننظر إلى من يشتري".

لم يتخذ الاتحاد الأوروبي أي خطوات لمواجهة بيع الهند النفط الروسي إلى أوروبا، ومع ذلك، قال بوريل لصحيفة فاينانشال تايمز إنه سيثير القضية مع وزير الخارجية الهندي الذي من المقرر أن يلتقي به يوم الثلاثاء.