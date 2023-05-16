تايوان تقر مشروع قانون لمنح الأزواج من نفس الجنس حق تبني الأطفال

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) - أقر المجلس التشريعي في تايوان مشروع قانون يوم الثلاثاء يمنح الأزواج من نفس الجنس الحق في التبني المشترك لطفل لا يرتبط بأي منهما، مما يزيل إحدى العقبات الأخيرة في طريق تحقيق المساواة الكاملة في الزواج.

وبينما أصبحت تايوان أول من يصدر تشريعا لإضفاء الشرعية على زواج المثليين في عام 2019 في آسيا، توقفت ديمقراطية الجزيرة عاجزة عن منح حقوق متساوية تمامًا في التبني للأزواج من نفس الجنس، وكان يُسمح، في السابق، فقط للأزواج من جنسين مختلفين والأشخاص غير المتزوجين بتبني الأطفال الذين لا يرتبطون بهم بيولوجيًا.

وأدى ذلك إلى خلق حالة حيث إذا أراد الأزواج من نفس الجنس تبني طفل، فيمكن لواحد منهم فقط التسجيل كوالد قانوني للطفل، حتى لو كان كلاهما يتشاركان أعباء تربيته.

وقالت فان يون، وهي مشرعة من الحزب التقدمي الحاكم والتي كانت أول من أطلق مبادرة لإجراء هذا التعديل القانوني: "أنا متحمسة جدًا لأننا منحنا حقوق التبني المشترك للأزواج من نفس الجنس اليوم"، وأردفت: "من الناحية القانونية، قمنا أخيرًا بإعادة الأزواج من نفس الجنس إلى أطفالهم".

وتابعت: "حب الأهل هو نفسه، وفقط من خلال التبني المشترك يمكننا حماية حقوق ومصالح بعضنا البعض بموجب القانون ".