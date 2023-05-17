هجوم على موكب أمريكي يخلّف 4 قتلى و3 مخطوفين في نيجيريا

(CNN)—تعرض موكب أمريكي لهجوم في نيجيريا، الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، من بينهم اثنان من القنصلية الأمريكية وضابطا شرطة، وخطف ثلاثة آخرين، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية ومسؤولون أمريكيون.

ووقع الهجوم في ولاية أنامبرا الجنوبية الشرقية، حيث قالت قيادة شرطة أنامبرا لشبكة CNN إن المهاجمين "قتلوا عنصرين من الشرطة واثنين من موظفي القنصلية الأمريكية وأضرموا النيران في جثثهم وسياراتهم".

وذكر البيت الأبيض والشرطة المحلية أن القتلى ليسوا مواطنين أمريكيين، حيث قال جون كيربي منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي: "لم يصب أي مواطن أمريكي.. نحن على علم بسقوط بعض الضحايا، وربما حتى بعض القتلى".

وقال إكينجا توتشوكو، نائب مدير الشرطة، إنه عندما رأى المهاجمون قوات الأمن "هربوا مع اثنين من عناصر الشرطة وسائق السيارة الثانية في الموكب.. ولم يكن في القافلة أي مواطن أمريكي".