كوريا الشمالية تعلن اقتربها من إطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري

صورة أرشيفية لأشخاص في محطة للسكك الحديدية في سيول يشاهدون تقريرا في نشرة إخبارية عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

(CNN)-- تفقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الثلاثاء، أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري لبلاده، ووافق على "خطط العمل المستقبلية" للجنة التحضيرية لإطلاق القمر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

ولم تحدد وكالة الأنباء ما تنطوي عليه "خطط العمل المستقبلية"، لكنها ذكرت أن زعيم كوريا الشمالية "أكد على الطبيعة الإستراتيجية لامتلاك أقمار صناعية للاستطلاع العسكري، وقال إنه كلما قام الإمبرياليون الأمريكيون والأوغاد الدمى في كوريا الجنوبية بتصعيد تحركاتهم المواجهة ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، كلما مارست بلادنا سيادتها بشكل أكثر إنصافا وعدالة، وحقها في الدفاع عن النفس لردعهم والدفاع عن الوطن".

وأضافت وكالة الأنباء الرسمية أن كيم جونغ أون "وافق على خطة العمل المستقبلية للجنة التحضيرية".

يذكر أن كوريا الشمالية قالت، العام الماضي، إنها ستنهي الاستعدادات لقمر صناعي للاستطلاع العسكري بحلول أبريل/ نيسان من هذا العام.