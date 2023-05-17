(CNN)-- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، فرض عقوبات على المواطن الروسي ميخائيل ماتفيف "لدوره في شن هجمات إلكترونية ضد أجهزة إنفاذ القانون والشركات والبنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة".

كما كشفت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام ضد ماتفيف، وعرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.

وقالت وزارة الخزانة، في بيان، إن "شركة تابعة لميخائيل ماتفيف شنت هجوما إلكترونيا على قسم الشرطة في إحدى المدن الأمريكية الكبرى، وسرق المتسللون معلومات شملت عناوين المنازل وأرقام الهواتف المحمولة والبيانات المالية والتاريخ الطبي والتفاصيل الشخصية الأخرى لضباط الشرطة، إلى جانب معلومات حساسة حول العصابات والمشتبه في ارتكابهم جرائم والشهود".

وتابع البيان: "بالإضافة إلى الهجمات على المؤسسات العامة، هناك علاقة تربط ماتفيف بهجمات برامج الفدية، وهي نوع من البرمجيات الضارة، التي استهدفت العديد من الشركات الأمريكية، بما في ذلك شركة طيران، وكلفت الضحايا 200 مليون دولار".

وذكرت وزارة الخزانة أن "ماتفييف كان صريحا بشأن أنشطته غير القانونية، و أعلن، في مقابلة عامة، مسؤوليته عن نشر بيانات الشرطة المسروقة على الإنترنت، وذكر أن السلطات الروسية ستتسامح مع أنشطته غير المشروعة شريطة أن يظل مواليا لروسيا".

وردا على سؤال لشبكة CNN على تويتر للتعليق على البيانات الأمريكية، رد ماتفييف بمقطع فيديو لرجل روسي يردد عبارة: "أنا لن أعطي اهتماما بأي شيء على الإطلاق".

يذكر أن احتمالات مثول ماتفيف أمام محكمة أمريكية ضئيلة، حيث لا توجد اتفاقية لتسليم المجرمين بين الولايات المتحدة وروسيا، وتلاشى أي أمل ضعيف في المساعدة الروسية في اعتقال المشتبه بهم مع غزو روسيا لأوكرانيا.