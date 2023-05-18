الجيش الأمريكي: رصد طائرة عسكرية روسية قبالة سواحل ألاسكا

(CNN)-- أعلنت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد)، الأربعاء، رصد طائرة عسكرية روسية قبالة سواحل ولاية ألاسكا، الاثنين الماضي.

وقالت "نوراد"، في بيان، إن الطائرة الروسية "ظلت في الأجواء الدولية، ولم تدخل المجال الجوي لأمريكا أو كندا"، ولم تحدد طراز الطائرة.

وأضاف البيان أن عبور الطائرة الروسية تزامن مع إجراء تدريبات عسكرية في ألاسكا وحولها.

ولفت البيان إلى أن "الطائرات الروسية تحلق بانتظام في منطقة ألاسكا ولا يُنظر إليها على أنها تهديد".

يذكر أن المجال الجوي لأمريكا يمتد إلى ما يقرب من 200 ميل قبالة الساحل الغربي لألاسكا.

وكانت طائرات أمريكية اعترضت، في 11 مايو/ أيار الجاري، 6 طائرات روسية حلقت في منطقة ألاسكا، كان من بينها قاذفات من طراز Tu-95 ومقاتلات من طراز Su-35.