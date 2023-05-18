المحكمة العُليا تحمي تويتر من المسؤولية عن محتوى مرتبط بتنظيم داعش

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- حكمت المحكمة العُليا، الخميس، بأنه لن يتعين على شركة تويتر مواجهة الاتهامات بأنها ساعدت وحرضت على الإرهاب عندما نُشرت عبر منصتها تغريدات أنشأها تنظيم داعش الإرهابي.

ويُعد القرار بالإجماع، الذي كتبه القاضي كلارنس توماس، هو انتصار لتويتر ومنصات التكنولوجيا الأخرى التي واجهت وابلًا من الدعاوى القضائية من النقاد الذين يزعمون أنه ينبغي تحميلها المسؤولية القانونية عن الأضرار المجتمعية، بما في ذلك الهجمات الإرهابية.

وفي قرارها، حكمت المحكمة بأن وجود منشورات تحتوي على خطاب إرهابي على منصة تويتر، لا يُحملها المسؤولية القانونية غير المباشرة عن هجمات إرهابية معينة.

يعد الحكم صفعة لمنتقدي مواقع التكنولوجيا الذين قالوا إنه يجب محاسبة منصات التواصل الاجتماعي مع التهديد بمزيد من الدعاوى القضائية.

وكتب توماس: "نختم" بأن "مزاعم المدعين غير كافية لإثبات أن هؤلاء المتهمين ساعدوا وحرضوا داعش على تنفيذ الهجوم ذي الصلة".