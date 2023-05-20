روسيا تحظر دخول 500 أمريكي من بينهم أوباما وصحفيين في CNN

(CNN)-- أعلنت روسيا، الجمعة، منع دخول 500 أمريكي إلى البلاد بينهم الرئيس السابق الأمريكي باراك أوباما وصحفيين في شبكة CNN، وذلك "ردا على العقوبات التي تفرضها الإدارة الأمريكية ضد موسكو".

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن الحظر يشمل العديد من الشخصيات البارزة في السلطة التنفيذية الأمريكية "الذين يشاركون بشكل مباشر في اضطهاد المعارضين في أعقاب ما يسمى باقتحام مبنى الكابيتول"، وكذلك الرئيس السابق باراك أوباما، والسفير السابق جون هانتسمان، والعديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.

وضمت قائمة الشخصيات المحظورة، المذيعين التلفزيونيين الأمريكيين جيمي كيميل وستيفن كولبير وسيث مايرز، وأيضا مذيعة شبكة CNN إيرين بيرنيت.

يذكر أن تلك القائمة تعد تحديثا لقائمة أطول منشورة من قبل للأفراد الخاضعين للعقوبات، وكان من بينهم الصحفي البريطاني نيك باتون والش كبير المراسلين الدوليين في شبكة CNN وبيانا جولودريغا المذيعة بشبكة CNN.

وقالت وزارة الخارجية الروسية عن هذا الحظر: "لقد حان الوقت لواشنطن لتعلم أن أي هجوم عدائي ضد روسيا لن يمر دون رد فعل قوي".

ولم تشرح الوزارة ما الذي ستعنيه العقوبات بخلاف الحظر.