روما، إيطاليا (CNN)-- قالت شرطة روما إن جماعة "ألتيما جينيرازيوني" أو "الجيل الأخير"، الناشطة في مجال المناخ، حوّلت المياه الزرقاء لنافورة "تريفي" في وسط روما إلى اللون الأسود بالفحم بعد ظهر الأحد بقليل.

دخل حوالي عشرة نشطاء إلى نافورة الباروك التي تعود إلى أواخر القرن الثامن عشر، التي تعد نقطة نهاية قناة أكوا فيرجو. ورفعوا لافتة كتب عليها: "دعونا لا ندفع ثمن حملات الحفريات بالنظر إلى ما يحدث في إميليا رومانيا"، في إشارة إلى الفيضانات المميتة. وكتبت لافتات أخرى "بلادنا تحتضر".

وقالت شرطة روما إن جميع النشطاء اعتقلوا على الفور ويواجهون اتهامات بالتخريب.

شجبت لويزا ريجيمنتي، مستشار شؤون الموظفين والأمن الحضري والشرطة المحلية والسلطات المحلية، هذا الفعل، وكتبت في بيان مفاده أن "العمل التوضيحي الألف للمخربين الإيكولوجيين" هو الذي ضرب "رمزًا لروما معروفًا عالميًا في العالم". وأضافت: "إنها بادرة جدية، تصعيد مقلق يجب وقفه بخطة سلامة للآثار والأعمال الفنية الأكثر عرضة للخطر في روما ولازيو. شكرًا لضباط الشرطة المحليين الذين أوقفوا على الفور الهجوم غير المسؤول".

غرد عمدة روما روبرتو جوالتيري، قائلاً: "كفى من هذه الهجمات السخيفة على تراثنا الفني. اليوم تم تشويه نافورة تريفي. باهظة الثمن ومعقدة لإصلاحها، على أمل ألا يكون هناك ضرر دائم. أدعو النشطاء للتنافس على أرض المواجهة دون تعريض الآثار للخطر".

وقال لوسائل إعلام محلية في مكان الحادث إنه سيتعين إفراغ النافورة من 300 ألف لتر من المياه، مضيفًا أنها نافورة لإعادة التدوير وأنه يجب التخلص من المياه المصبوغة. سيشمل هذا تدخلاً هامًا. سيكلف الوقت والجهد والماء".

النشاط المناخي هو ثالث هجوم من نوعه على المدينة الأبدية بعد إلقاء الفحم في نافورة الأنهار الأربعة في ساحة نافونا في مايو/ أيار، وتلويث نافورة باركشيا في قاعدة الدرجات الإسبانية بمادة الفحم في أبريل/ نيسان. وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن كل حادث. وكتبت على تويتر، الأحد: "فحم في مياه نافورة تريفي. 1 من أصل 4 منازل في إيطاليا عرضة للفيضانات. إلى أي مدى يتعين علينا انتظار أولئك في الحكومة لاتخاذ إجراءات ملموسة؟"

تقول الأسطورة أن أي شخص يلقي العملة في نافورة تريفي سيضمن عودته إلى روما. يتم جمع ما يقرب من 1 إلى 1.5 مليون يورو من العملات المعدنية كل عام لصالح جمعية كاريتاس الخيرية الكاثوليكية. يتم إلقاء حوالي 3000 يورو يوميًا في النافورة خلال أشهر السياحة المزدحمة، وفقًا لمجلس السياحة في روما.