دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس الروسي السابق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد رد على تغريدة من الرئيس التنفيذي لتيسلا ومالك منصة تويتر، إيلون ماسك حول الأوضاع في مدينة باخموت الأوكرانية.

وقال ماسك في تغريدة بتاريخ 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2022: "على فكرة، كيف تسير الأمور في باخموت؟" ليرد ميدفيدف، بعد أشهر، السبت، قائلا: "(إيلون ماسك) سألتني عن باخموت... وتعال وانظر بنفسك".

وتأتي تغريدة المسؤول الروسي عقب ادعاء مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية أنها سيطرت على المدينة المتنازع عليها منذ فترة طويلة في شرق أوكرانيا، في حين وصف مسؤول في كييف الوضع بأنه "خطير" لكنه أصر على أن القوات الأوكرانية تحتفظ بمنطقة صغيرة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد هنأ السبت مرتزقة فاغنر والقوات المسلحة الروسية بعد أن زعموا سيطرتهم على مدينة باخموت، وفقا لبيان من الكرملين الذي استخدم كلمة "أرتيموفسك" وهو الاسم السوفيتي الروسي لمدينة باخموت.